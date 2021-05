Das Wetter spielt noch nicht mit. Dennoch öffnet an diesem Freitag, 21. Mai, das Haarer Freibad seine Pforten. Von 10 Uhr an kann wieder geplanscht und geschwommen werden; das Bad wird den Sommer über täglich bis 22 Uhr geöffnet sein. Ganz ohne Einschränkungen wird der Badespaß nicht möglich sein. Maximal 650 Gäste gleichzeitig sind auf dem Areal erlaubt, ist das Bad belegt, heißt es: Warten, bis ein Platz frei wird. Es gilt in den Sanitärbereichen eine Maskenpflicht, ebenso beim Anstehen am Kiosk. Ins große Becken dürfe gleichzeitig höchstens 80 Menschen. Beim Einlass müssen die Gäste einen negativen Antigentest vorweisen, der höchstens 24 Stunden alt sein darf, oder einen PCR-Test mit 48 Stunden Gültigkeit. Erfasst werden auch alle Kontaktdaten der Kunden, das Bad nutzt dabei auch die App "Darf ich rein?"Bürgermeister Andreas Bukowski spricht kurz vor der Eröffnung von einer "Punktlandung".