Weil sie Passanten anpöbelte, hat eine 59-jährige Frau jetzt ein Verfahren wegen Beleidigung und sogar Volksverhetzung am Hals. Ein Zeuge hatte am Dienstagabend die Polizei verständigt, die daraufhin mehrere Streifen an eine Bushaltestelle am Jagdfeldring in Haar schickte. Erste Befragungen, so die Polizei, hätten ergeben, dass die Deutsch-Italienerin, die keinen festen Wohnsitz hat, dort gegen eine Gruppe Jugendlicher fremdenfeindliche Beleidigungen richtete. Die Jugendlichen wirkten nach Aussagen von Zeugen "ausländisch". Weil deren Aussehen in einem "kausalen Zusammenhang" zu den Äußerungen der Frau gestanden haben soll, hat das Kommissariat für Staatsschutz am Polizeipräsidium München die Ermittlungen übernommen. Die Gruppe selbst hatte sich vor Eintreffen der Polizei entfernt. Zur Aufklärung bittet die Polizei weitere Zeugen, die Hinweise geben können, insbesondere die Jugendlichen, sich zu melden (Telefon: 089/29 10-0).