Eine 21-jährige Frau ist in Haar spät in der Nacht zum Donnerstag von einem Unbekannten hinterrücks überfallen und zu Boden geworfen worden. Weil sie nicht schlafen konnte, ging die Frau aus dem östlichen Landkreis gegen 3.15 Uhr im Bereich des Haarer Gehölz-Lehrpfads spazieren. Als sie attackiert wurde, schrie sie um Hilfe und der Mann ließ von ihr ab und lief davon. Die 21-Jährige ging zurück in das nächstanliegende Wohngebiet und verständigte über den Notruf die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief ergebnislos. Der Täter wird beschrieben als 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank, westeuropäischer Typ, helle Hautfarbe, eventuell trug er einen Rucksack. Die Polizei nimmt unter Telefon 089/2910-0 Hinweise entgegen.