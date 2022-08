Die Gemeinde Haar hat am Wieselweg ihre erste Fitness-Insel errichtet. Interessierte können dort an der frischen Luft ihren Körper stählen und sich in der Disziplin der Calisthenics ausprobieren. Bei dieser Art von Fitness wird vorwiegend mit dem eigenen Körpergewicht trainiert. Zum Repertoire der Übungen zählen Liegestütze, Kniebeugen und Klimmzüge. Dafür stehen am Wieselweg jetzt diverse Stangen und Blöcke sowie Infostelen zu den einzelnen Übungen zur Verfügung.