Der Film "Als Paul über das Meer kam - Tagebuch einer Begegnung" von Jakob Preuss beschreibt den Weg des Kameruners Paul Nkamani von einem improvisierten Flüchtlingscamp in Marokko über die Erstaufnahme für Asylsuchende in Eisenhüttenstadt bis ins elterliche Wohnzimmer des Regisseurs. Und doch bleibt seine Zukunft in Deutschland ungewiss. Die Volkshochschule Haar zeigt diesen Film und erzählt auch die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft zwischen Regisseur und Protagonist im politisch brisanten Umfeld der europäischen Migrationsdebatte. Der auf mehreren Festivals ausgezeichnete Film läuft am Dienstag, 28. Januar, 19.30 Uhr, im VHS-Gebäude, Münchner Straße 3. Die Kursgebühr beträgt sechs Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich bei der VHS Haar, Münchner Straße 3, Telefon 089/460 02-800, E-Mail info@vhs-haar.de. Näheres gibt es unter www.paulueberdasmeer.de/#film, wo auch ein Trailer zu sehen ist.