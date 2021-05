Bereits zum zweiten Mal muss der Verein d'Salmdorfer coronabedingt seine Großveranstaltungen - das Salmdorfer Festwochenende und die Historische Metzger-Wallfahrt mit rund 3000 erwarteten Besuchern - verschieben. Dies haben die Mitglieder auf der Mitgliederversammlung des Vereins am Freitag beschlossen. Erstmals fand die Versammlung inklusive der Vorstandswahlen über eine Videokonferenz statt. Der alte Vorstand wurde ohne Gegenstimme auch im zehnten Vereinsjahr bestätigt. Er besteht aus dem Vorsitzenden Martin Metzger, dem Kassier Peter König und Schriftführer Ingo Gugisch. Der Verein, der am 11. Mai 2011 gegründet wurde - damals waren es zwölf Salmdorfer - hat heute rund 120 Mitglieder und organisiert jedes Jahr rund zehn Veranstaltungen. Das Salmdorfer Festwochenende wird jetzt aber auf 8. bis 10. Juli 2022 verschoben. Dabei werden die Kabarettisten Martin Frank und Roland Hefter auftreten. Die bereits verkauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Für eine eventuelle Rückabwicklung bittet der Verein um eine E-Mail an vorstand@dsalmdorfer.de. Weitere Informationen gibt es unter www.dsalmdorfer.de. Die historische Metzger-Wallfahrt soll am 15. Mai 2022 stattfinden.