Es ist schon eine gewisse Tradition geworden: Unter dem Motto "Feierabend im Theater" präsentieren sich regelmäßig Musiker und Kleinkünstler am Mittwochabend im Kleinen Theater Haar. Die Tradition hat sich selbst in jüngerer Zeit gehalten, nur die Form der Präsentation ist derzeit Corona-bedingt noch anders. Die Konzerte werden live ins Netz übertragen. Dieses Mal kommt das Duo Aigner & Keupp nach Haar und bietet dort ein vielschichtiges Programm aus Latin und Bossa Nova, Folk, Jazzstandards und Balladen. Im Zusammenspiel von Stimme, Gitarre und Querflöte lassen Peter Aigner und Johanna Keupp-Kosbahn besondere Klangräume entstehen. Das Konzert ist am Mittwoch, 3. Juni, und dauert von 20.15 Uhr bis 21.15 Uhr.