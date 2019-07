21. Juli 2019, 21:57 Uhr Haar FDP will mit Bürgern reden

Die FDP Haar lädt am Mittwoch, 24. Juli, zu einem kommunalpolitischen Meinungsaustausch ein. Bürgerinnen und Bürgern sollen die Gelegenheit bekommen, in geselliger Runde Meinungen und Ideen zur Haarer Kommunalpolitik auszutauschen. Ein Themenschwerpunkt wird die Gewerbeentwicklung in der Gemeinde sein. FDP-Ortschef Peter Siemsen setzt sich für eine stärkere Bürgerbeteiligung bei der Erarbeitung des Gewerbeentwicklungskonzepts ein. Die Liberalen sehen laut Siemsen bei der Förderung von Wirtschaft und Gewerbe deutlichen Handlungsbedarf in der Gemeinde Haar. Das Forum beginnt um 19.30 Uhr im Gasthof zur Post am Kirchenplatz 1 in Haar.