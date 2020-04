Der Haarer FDP-Chef Peter Siemsen setzt sich für eine Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen zur Stärkung des lokalen Einzelhandels ein. Nach eigenen Angaben diskutierte er aus Sorge um die Zukunft der Haarer Infrastruktur mit dem wirtschaftspolitischen Sprecher der bayerischen FDP-Landtagsfraktion, Albert Duin, über mögliche Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen nach dem 19. April. "Die Einzelhandelsgeschäfte in Haar leiden wie auch in anderen Städten und Gemeinden massiv unter den Beschränkungen; eine Ausweitung der Schließungen bedroht Existenzen", so Siemsen. Duin sprach sich laut Siemsen für die zeitnahe Wiederöffnung von Einzelhandelsgeschäften mit nur einem Geschäftszweck aus. "Was früher Blumenläden, Schuhgeschäfte oder Bücherläden angeboten haben, darf aktuell nur noch von Supermärkten, Volldiscountern und Tankstellen verkauft werden. Diese Ungleichbehandlung muss nach den Osterferien aufgelöst werden", wird Duin in der Pressemitteilung Siemsens zitiert. Der Abgeordnete will sich nun im Landtag dafür einsetzen.