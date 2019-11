Die Haarer Liberalen gehen 2020 mit einem Bürgermeisterkandidaten in die Kommunalwahl. Der Vorstand des vor einem Jahr erst reaktivierten FDP-Ortsverbands wird am Mittwoch, 20. November, den Ortsvorsitzenden Peter Siemsen bei einer Aufstellungsversammlung als Kandidat für die Rathausspitze vorschlagen. Siemsen hat in Haar in jüngster Zeit mit offenen Foren für Kommunalpolitik viele Themenfelder bearbeitet und bezeichnet sich und die FDP als "Brückenbauer" und "Stimme der Vernunft". Dies wolle er als Bürgermeister zum Kompass der Entscheidungsfindung machen. Siemsen ist promovierter Naturwissenschaftler und verfügt als ehemaliger FDP-Kreisrat in Freising über kommunalpolitische Erfahrung.