7. November 2018, 22:17 Uhr Haar FDP versucht's erneut

Die FDP versucht, in der Gemeinde Haar wieder Fuß zu fassen. Treibende Kraft hinter der Neugründung des Ortsverbands in der viertgrößten Kommune des Landkreises ist Peter Siemsen, der einst in Freising für die FDP im Kreistag saß. Für die erfolgreiche Neubelebung solle der Vorstand mit Experten besetzt werden, die frei von parteilichen Denkverboten die Probleme mit den Menschen angehen, heißt es. "Die FDP wird ihre Kernkompetenzen lokalpolitisch konkretisieren und einbringen", sagt Siemsen. Die Wahl des Vorstands ist für Mittwoch, 21. November, 18.30 Uhr, im Gasthof "Zur Post" anberaumt. Einen aktiven FDP-Ortsverband gab es zuletzt nicht. Mit den Liberalen ging es auf und ab. 1992 löste sich ein Ortsverband auf, um 1997 neu gegründet zu werden und wieder in der Versenkung zu verschwinden.