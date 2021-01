Die FDP Haar setzt ihre Veranstaltungsreihe "Offenen Foren für

Kommunalpolitik" fort. "Um unsere Gemeinde weiterzuentwickeln, müssen wir eine Symbiose zwischen Innovation und Tradition anstreben", sagt der Haarer FDP-Ortschef und Gemeinderat Peter Siemsen. Am Mittwoch, 20. Januar, bietet die FDP das erste Forum im neuen Jahr an - aufgrund der Pandemielage kann es weiterhin ausschließlich digital stattfinden. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Der Zugang ist wie gewohnt per Computer, Tablet sowie Smartphone oder auch Telefon möglich. Die Zugangs- und Einwahldaten für eine Teilnahme an diesem Forum sind auf der Webseite der FDP Haar veröffentlicht: https://www.fdphaar.de/event/offenes-forum-fuer-kommunalpolitik-2/.