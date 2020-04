Unter dem Titel "Der Weg aus dem Corona-Shutdown: Worauf es jetzt ankommt" bietet die FDP Haar am Mittwoch, 22. April, von 19.30 Uhr an allen interessierten Bürgern die Möglichkeit, an einer Diskussionsrunde im Internet teilzunehmen. Auf welcher Grundlage wurde für Haushaltsgerätehändler und Möbelhäuser eine maximal zulässige Fläche von 800 Quadratmetern festgelegt, während Buchläden und Autohäuser von einer Obergrenze ausgenommen sind? Wie geht es mit dem Restaurant- und Hotelgewerbe weiter? Referent ist der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion Albert Duin. Der Zugang zum virtuellen Forum ist per Computer, Tablet, Smartphone oder Telefon möglich. Die Einwahldaten gibt es auf der Seite der FDP unter https://www.fdphaar.de/event/offenes-forum-fuer-kommunalpolitik-4.