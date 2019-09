Inliner und andere Rollgeräte sind beim Familienfest der Haarer SPD ausdrücklich erwünscht. Am Samstag, 7. September, laden die Genossen von 14 Uhr an aufs Dino-Gelände am Wieselweg. Crazy Wolfi wird dabei mit Spiel, Sport, Tanz, Musik und eben Rollspaß unterhalten, auf der großen Skaterfläche wird einer Roller-Bahn aufgebaut. Auch der "Action-Schoolbus" wird vor Ort sein und spannende Neuheiten für den Verleih dabei haben, zudem gibt es einen Hip-Hop-Tanzkurs. Es wird Kaffee und Kuchen angeboten Bei schlechtem Wetter wird das Fest am 14. September nachgeholt.