Ohne Führerschein ist ein junger Erwachsener in der Nacht auf Sonntag in der Gemeinde Haar in eine Verkehrskontrolle geraten. Gegen 3.50 Uhr hielten die Beamten den Mann auf; bei der Kontrolle wies er sich zwar mit seinem Führerschein aus, es stellte sich aber heraus, dass er diesen aufgrund eines rechtskräftigen Fahrverbot längst hätte abgeben müssen. Die Fahrt war für ihn damit beendet, ihn erwartet ein Verfahren wegen Fahrens trotz Fahrverbots. Mit einem Fahrverbot muss zudem ein 23-Jähriger rechnen, der am Freitagabend gegen 23.10 Uhr von der Polizei in Kirchheim kontrolliert wurde. Nach anfänglichem Leugnen gestand er, vor einigen Tagen Drogen konsumiert zu haben, was sich bei einem freiwilligen Test bestätigte. Der Führerschein ist nun vorerst weg.