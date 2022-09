Ein 70 Jahre alter Mann hat am Montagnachmittag in Haar auf dem Fahrrad einen Herzinfarkt erlitten und ist gestorben. Nach Angaben der Polizei beobachteten Passanten gegen 16 Uhr, wie der Mann, der aus dem Grasbrunner Gemeindeteil Neukeferloh stammt, in der Vockestraße mit seinem Pedelec auf einmal stürzte. Der zu Hilfe gerufene Rettungsdienst brachte den 70-Jährigen umgehend in ein Krankenhaus, die Ärzte konnten ihn aber nicht mehr retten. Die Polizei geht davon aus, dass der Herzinfarkt die Ursache für den Sturz war.