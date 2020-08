Das Umweltreferat der Gemeinde Haar hat eine Fahrrad-Rallye entlang des Gehölz-, Wildbienen- und Magerrasen-Lehrpfads zusammengestellt. 22 Rätsel gilt es zu lösen. Zum Beispiel: Wie alt können Stieleichen werden? Oder: Wie fühlt sich die Blattoberseite der Ulme an? Antworten findet, wer die Stationen abklappert. Los geht die Fahrt am Rathaus und führt quer durch Haar. Den Fahrplan gibt es unter www.gemeinde-haar.de zum Download oder ausgedruckt im Bürgerbüro. Wer den Lösungsatz per E-Mail an gewinnspiel@gemeinde-haar.de schickt, sichert sich die Chance auf einen Haarer Zehner. Unter allen richtigen Einsendungen verlost die Gemeinde 100 Mal einen Zehner. Einsendeschluss ist der 15. September 2020. Mitmachen kann jeder ab sechs Jahren.