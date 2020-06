Vier spannende Themenwochen, angelehnt an das Motto "Experimente mit den vier Elementen", bietet die Nachbarschaftshilfe (NBH) Haar in den Sommerferien den Schulkindern an. Die Kinder könnten dabei Feuer, Erde, Wasser und Luft auf unterschiedliche Art erleben und die Natur erkunden, schreibt die NBH und verspricht, dass außerdem Spiele, Kreativworkshops, Sportliches und ganz viel Spaß auf dem Programm stehen, zum Beispiel vom 27. Juli bis 21. August jeweils von 7.30 bis 16 Uhr für Kinder bis zur sechsten Klasse. Veranstaltungsorte sind die Räume der Mittagsbetreuung am Kirchenplatz 2 in Haar. Die Anmeldung zur Ferienbetreuung kann wochenweise erfolgen. Auf Wunsch kann ein warmes Mittagessen dazu gebucht werden. Weitere Informationen und das Anmeldeformular gibt es unter der Website www.nbh-haar.de.