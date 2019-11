Im Dienst ist er bereits seit August, nun hat er sich dem Haarer Gemeinderat vorgestellt: der neue Klimaschutzmanager Lukas Röder. Der 30-Jährige hat in Augsburg einen Abschluss im Master of Science der Klima- und Umweltwissenschaften gemacht und ist zunächst für drei Jahre in Haar im Umweltreferat tätig. Seine befristete Stelle wird zu 65 Prozent vom Bundesumweltministerium gefördert. Anfang 2020 wird Röder auf Haarer Bürger und Unternehmer zugehen, um mehr Einsatz für den Klimaschutz zu propagieren. Mit Projekten wie "Check dein Haus" und "Check dein Unternehmen" soll Bewusstsein dafür geschaffen werden, was jeder an Energie verbraucht und wo er sparen kann.

Die Grundlage seiner Arbeit bildet der regelmäßig fortgeschriebene Klimaschutzbericht, den im Gemeinderat wieder Uwe Dankert vom auf Umweltthemen spezialisierten Haarer Consultingbüro Udeee präsentierte und in dem zu ergreifende Maßnahmen genannt werden. Vergangenes Jahr pochte Dankert wegen der großen Schwierigkeiten, Hauseigentümer etwa für eine Sanierung ihrer Heizungsanlagen zu motivieren, dafür, sich eine Kampagne für ein bestimmtes Wohnviertel zu überlegen. Die Wahl fiel auf das Tannenhofviertel. Auch um solche aufwendigen Prozesse zu bewältigen, wurde die Stelle eines Klimaschutzmanagers geschaffen. Diesmal ging Dankert auf die aus seiner Sicht ausbaufähige Produktion von klimafreundlicher Energie in der Gemeinde ein. Trotz einer großen Freiflächen-Fotovoltaikanlage komme die Menge an Solarstrom in Haar nicht über einen Anteil von 5,2 Prozent hinaus, bei einem Durchschnitt in Deutschland von 8,7 Prozent. 194 Fotovoltaikanlagen hat Dankert in der Gemeinde registriert, mit einer Leistung von 3,3 Megawatt. Diese produzierten etwa 2,9 Gigawattstunden Strom. "Da könnte man etwas tun", sagte Dankert. Vor allem mit Blick auf einen wachsenden Anteil von Elektromobilität sei ein Ausbau wichtig.

Modernere, energiesparende Geräte machen sich bemerkbar und auch manche Energiesparkaktion: Trotz einer um gut zehn Prozent gewachsenen Bevölkerung ist der Energieverbrauch im Gemeindegebiet inklusive des Verkehrs durch Haarer Bürger seit dem Jahr 2009 um 0,6 Prozent gesunken. Insgesamt wurde im Gemeindegebiet 434 Gigawattstunden verbraucht, was einer CO₂-Emission von 114 000 Tonnen entspricht. Das bedeutete eine Pro-Kopf-Emission von 5,3 Tonnen im Jahr. Das ist 0,2 Prozent weniger als vor zwei Jahren. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt, der laut Dankert bei 8,6 Tonnen liegt, steht Haar damit relativ gut da. Dankert führt das auf den günstigen Primär-Energiemix zurück, mit recht wenigen Ölheizungen und einem großen Anteil an Erdgas und Fernwärme.

Das Blockheizkraftwerk in Eglfing versorgt mit einen Anteil von 33 Prozent Biogas größere Teile im Haarer Norden. Der regenerative Stromanteil in der Kommune liege bei 74 Prozent und damit deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 43 Prozent. Die Haarer Gemeindewerke haben 2015 ihre Stromversorgung für Privatkunden komplett auf Ökostrom umgestellt. Vor allem aber drückt laut Dankert auch den CO₂-Anteil im Haarer Energiemix die Tatsache, dass relativ wenig produzierendes Gewerbe am Ort ansässig ist, vor allem gebe es Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor. Dankert sagte, man sei in Haar schon ganz gut, "aber es reicht noch nicht". Für ein nachhaltiges Leben müsste der CO₂-Ausstoß pro Kopf auf eine bis eineinhalb Tonnen reduziert werden.

An Aufgaben mangelt es Klimaschutzmanager Röder also nicht. Er kündige für Mitte Januar eine konzertierte Aktion mit Thermografie-Begehungen in Privathäusern an. Ein Energieberater werde Interessenten zur Seite stehen, die sich überlegten, eine Fotovoltaikanlage zu montieren. Auch ein Informationstag zur Elektromobilität ist geplant. Die Aktion "Check dein Unternehmen" wird am 5. Februar beim dann zum zweiten Mal stattfindenden Unternehmer-Treff der Gemeinde präsentiert. In Zuge der Umweltbildung sollen auch die Mitarbeiter im Rathaus geschult werden, wie Röder ankündigte.