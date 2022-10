Auf zweifache Weise haben Schüler, Lehrer und Eltern am Donnerstag das 50-jährige Bestehen des Ernst-Mach-Gymnasiums in Haar begangen: Zunächst bildeten alle Schülerinnen und Schüler in der großen Pause um 11.45 Uhr auf dem Pausenhof eine überdimensionale 50. Dabei wurde auch erstmals eine eigens komponierte EMG-Hymne von den mehr als 1300 Schülerinnen und Schülern gesungen. Schulleiterin Gabriele Langner und Schülersprecherin Marlena Thiel hielten Ansprachen. Am Abend fand in der Aula der offizielle Festakt statt, an dem auch ehemalige Schüler und Lehrkräfte teilnahmen und Kultusminister Michael Piazolo ein Video-Grußwort sprechen sollte. Weiter geht es mit den Feierlichkeiten kommende Woche: Das Musical-Projekt-Seminar führt am Donnerstag und Freitag, 27. und 28. Oktober, zusammen mit den Chorklassen der 6. und 7. Jahrgangstufe sowie dem Schulorchester "Arielle, die kleine Meerjungfrau" auf. Die Requisiten und Kostüme, Bühnenbild, Programmheft und Plakate für das Musical wurden vom P-Seminar, den Oberstufenschülern des Kunst-Additum-Kurses und im Kunstunterricht der Unterstufenschüler entworfen und gestaltet.