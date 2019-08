Urlaub der anderen Art, das bietet die Volkshochschule Haar im Herbst. Der Mediziner Christoph Malisch hat dazu ein neues Erholungskonzept entwickelt. Christoph Malisch, seit 20 Jahren praktizierender Arzt der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) und langjähriger Qi-Gong-Lehrer zielt darauf ab, Erholung und biologische Erneuerung auch in den Alltag zu integrieren. Dazu gehören tägliche körperliche Betätigung (Qi Gong) genauso wie Entspannung durch Yoga-Einheiten. Auch ausgewogene Ernährung spielt eine wichtige Rolle, ebenso wie soziale Interaktion bei gemeinsamen Gesprächen. Im Angebot sind auch kulturelle Aktivitäten. Das Zusammenspiel aller Bereiche führe zu einem lang anhaltenden Wohlbefinden, schreibt die VHS. Das Reisebüro Realize Tours bietet nun in Kooperation mit der VHS Haar eine neuntägige Reise vom 30. November bis zum 8. Dezember nach Abano Terme in Italien an, begleitet von Malisch, der die Qi-Gong- und Yogastunden geben wird. Ein Ausflug nach Venedig rundet die Reise perfekt ab, schreibt die VHS Haar. Nähere Informationen gibt es bei Realize Tours (www.realize-tours.de) oder der VHS Haar (www.vhs-haar.de). Anmeldeschluss ist der 15. September.