9. September 2018, 22:03 Uhr Haar Erfolgsmodell Spiele-Abend

Bereits zum 600. Mal werden am Dienstag, 11. September, die Würfel beim Haarer Spiele-Abend rollen. Beginn ist um 19 Uhr in den Vereinsräumen im Bürgerhaus Haar. Tom Werneck, Leiter des Bayerischen Spiele-Archivs, hat den regelmäßigen Spiele-Abend 1991 zusammen mit Richard Fechter ins Leben gerufen. Zunächst gab es nur ein Event pro Monat. Doch das genügte den spielfreudigen Besuchern bald nicht mehr. Deshalb erweiterte das Archiv das Angebot auf "jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat um 19 Uhr". Gespielt wird auch während der Ferien oder an Feiertagen. Werneck sieht die Entwicklung mit Freude. Weit mehr als 20 000 Spieler saßen im Laufe der Jahre an den Tischen und haben gewürfelt, gezockt oder an Strategien getüftelt.