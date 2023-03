Von Bernhard Lohr, Haar

Haar forciert seine Anstrengungen bei der Energiewende. Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) hat am Dienstagabend im Gemeinderat Ideen für zwei bis zu 240 Meter hohe Windräder, eine 18 Hektar große Freiflächen-Photovoltaikanlage und einen Ausbau des Fernwärmenetzes vorgestellt. Die Gemeindewerke haben die Federführung bei den Projekten, bei denen aktuell erst eine grundsätzliche Machbarkeit abgeklopft worden ist. Gemeindliche Flächen stünden für ein Windkraft- und das Solarprojekt zur Verfügung, heißt es aus dem Rathaus. Werkleiter Rainer Mendel überraschte vor allem damit, dass er gute Chancen sieht, mit der Bayernwerk Natur GmbH CO₂-freie Fernwärme vom bestehenden Blockheizkraftwerk in Eglfing über eine Fernleitung unter der Bahntrasse und der B 304 hindurch bis in die Hochhaussiedlung im Jagdfeld zu bringen.

Bürgermeister Bukowski hat die Energiewende zu einem seiner zentralen Themen erkoren, wobei er lieber von einem Umbau der Gemeinde zu einer Circular-City spricht, was noch weiter reicht und eine Kreislaufwirtschaft auf allen Ebenen zum Ziel hat. Bukowski erläuterte das am Dienstag erneut und betonte, dass es darum gehe, "nicht nur klimaneutral zu sein", sondern als Kommune sogar positive Effekte für die Umwelt zu erreichen.

Wie das gehen soll, haben vor allem die Grünen zuletzt immer deutlicher gefragt. Die Gemeinde hat wenig Geld und erwog kürzlich sogar, die Gasheizung im Bürgerhaus einfach auszutauschen statt eine klimafreundliche Lösung anzustreben. Jetzt präsentierte das Rathaus Pläne für einen Energiewende-Dreiklang, die die Grünen als Befreiungsschlag bewerten: Zweiter Bürgermeister Ulrich Leiner eröffnete seine Stellungnahme im Gemeinderat dazu mit dem Ausruf "Endlich!" und rief zur zügigen Umsetzung auf.

Bei der Fernwärme ist man auf ein Unternehmen angewiesen

Aufbauend auf Plänen, die infolge der von der bayerischen Staatsregierung 2014 verhängten 10-H-Regel einst in die Schublade wanderten, sieht das Rathaus Chancen für zwei Windkraftanlagen östlich von Ottendichl nahe der Autobahn, wobei ein an der nördlichen Gemarkungsgrenze liegendes Areal der Gemeinde gehört und näher in den Blick genommen wird. Ebenfalls auf Gemeindegrund könnte eine Freiflächen-Solaranlage nahe dem Kiesabbaugebiet am Höglweg zwischen Salmdorf und Eglfing entstehen. Die Fernwärme-Leitungen würden vom Sportpark, wo die Bayernwerk Natur ein Blockheizkraftwerk mit Biogas betreibt und große Teile Eglfings versorgt, direkt Richtung Süden verlegt. Gemeindewerkchef Mendel sagte, Bayernwerk Natur habe großes Interesse, weil viele Abnehmer im Jagdfeld erschlossen würden. Innerhalb von drei Jahren könne der Leitungsbau ablaufen. Klar ist laut Mendel aber, dass die Entscheidung nicht die Gemeinde trifft. "Das steht und fällt mit Bayernwerk Natur."

Detailansicht öffnen Die großen Wohnblocks im Jagdfeld wären ideale Abnehmer von Fernwärme aus dem Biogas-Kraftwerk in Eglfing. (Foto: Claus Schunk)

Den potenziellen Wärmebedarf im Jagdfeld, das über Fernleitungen zu erschließen wäre, bezifferte Mendel auf 26 Millionen Kilowattstunden. Das sei beachtlich, weil Versorger damit rechneten, dass sich bei einer Million Kilowattstunden ein Kilometer Leitungsbau rechne. Die Investition von 4,8 Millionen Euro für 1,6 Kilometer Fernwärmeleitung wäre finanziell also gut darstellbar. Wohnungsunternehmen wie etwas die Oberbayerische Heimstätte hätten bereits Interesse an einer Abnahme bekundet, sagte Mendel. Das Blockheizkraftwerk am Sportpark in Eglfing könne weitere Abnehmer versorgen und ein Ausbau "mit einer dritten Maschine" sei denkbar. Sollte das benachbarte Vaterstetten seine Geothermie-Pläne umsetzen, wäre Haar zudem vorbereitet und könnte mit seinem Fernwärmenetz auch dort andocken.

Detailansicht öffnen Der Plan zeigt die beiden Flächen der Gemeinde Haar für eine mögliche Freiland-Photovoltaikanlage (in gelb) und eine Windkraftanlage (in violett). (Foto: Gemeinde Haar)

Der Solarpark auf 18 Hektar könnte wiederum 22 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren, womit Werkleiter Mendel zufolge rechnerisch an die 50 Prozent der 11 000 Haarer Haushalte versorgt werden könnten. 7744 Tonnen CO₂ würden dadurch eingespart. Zwei Windkraftanlagen würden schließlich mit jeweils 26 Millionen Kilowattstunden den Strombedarf von an die 6000 Haushalten abdecken. Damit läge Haar bei der örtlichen Stromproduktion über dem Bedarf. Einen Pluspunkt sieht Mendel darin, dass das Umspannwerk in Aschheim noch Strommengen aufnehmen könne. Aber dies sei eine Momentaufnahme. Ein limitierender Faktor beim Ausbau der Stromversorgung seien die Netze.

Laut Bürgermeister Bukowski ist geklärt, welche Flächen zur Verfügung stehen. Auch die Markterkundung sei abgeschlossen, nun stehe die Ausweisung von Flächen für die Stromproduktion an, danach die Vergabe und schließlich die Realisierung und der Betrieb der Anlagen. Ein gutes Modell seien Bürgergenossenschaften. Grünen-Gemeinderat Ulrich Leiner betonte, er wünsche sich eine "starke Beteiligung unserer Bürgerinnen und Bürger".