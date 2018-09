21. September 2018, 21:43 Uhr Haar "Elias" zum Chorjubiläum

Konzert gehört zu Höhepunkten im neuen Kulturkalender der Gemeinde

Mit "Wunder gibt es immer wieder" oder "Theater, Theater" hat sie nicht nur Erfolge beim Eurovision Song Contest gefeiert - Katja Ebstein beherrscht darüber hinaus ein reiches musikalisches Spektrum und hat als Schauspielerin oder mit kabarettistischen Couplets reüssiert. Die mittlerweile 73-Jährige gastiert am 22. Dezember im Kleinen Theater Haar und präsentiert dort ihr Programm "Weihnachten mit Katja Ebstein".

Die Sängerin ist freilich nicht die einzige prominente Figur, die in den kommenden Monaten den Weg in den Münchner Osten finden wird. In Michael Fitz, Christian Springer, Michael Altinger oder Miroslav Nemec treten lokal verwurzelte, aber überregional bekannte Stars auf, zudem namhafte Musiker wie die folklorefreien Volksmusiker von Dreiviertelblut mit "Bananafishbones"-Sänger Sebastian Horn, die im Rahmen von "Seelenart" kommen.

Ein Highlight im Haarer Kulturkalender dürfte das Jahreskonzert der Chorvereinigung in der St.-Raphael-Kirche werden. Zur Feier des 70-jährigen Bestehens haben sich die Sänger ein populäres und aufwendiges Werk vorgenommen: "Elias" von Mendelssohn-Bartholdy wird am 14. Oktober aufgeführt. Und das Ensemble Haar bringt in seinem Herbstkonzert am Sonntag, 30. September, Haydn, Mozart ("Eine kleine Nachtmusik"), Schostakowitsch und Werke des zeitgenössischen kanadischen Komponisten Alan Torok zur Aufführung. Wie in den vergangenen Jahren auch hat das Ensemble Haar unter der künstlerischen Leitung von Winfried Grabe sein Herbstprogramm in der Partnergemeinde Ahrntal in Südtirol erarbeitet und dort auch schon Ende August aufgeführt. Das abwechslungsreiche Konzert beinhaltet Kompositionen von der Klassik bis zur Gegenwart, Hauptwerk des Abends ist Schostakowtisch' Kammersinfonie op.110a, eine Bearbeitung seines 8. Streichquartetts.

Den neuen Kulturkalender mit Informationen sowie aufklappbarer Spielplanübersicht gibt es kostenlos im Rathaus, im Bürgerhaus, im Kleinen Theater, der Bücherei, dem Familienzentrum, Seniorenclub, der VHS, im Kino sowie an allen Haarer Vorverkaufsstellen. Online kann man den Flyer über www.gemeinde-haar.de durchblättern.