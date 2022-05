Etwa 2500 Euro haben unbekannte Einbrecher am Wochenende auf dem Wertstoffhof in Haar erbeutet. Nach Angaben der Polizei drangen sie in der Zeit zwischen Samstag, 15.30 Uhr, und Montag, 11.45 Uhr, gewaltsam in einen Bürocontainer ein und entwendeten einen Würfeltresor. Diesen brachen sie in wenigen Metern Entfernung auf. Anschließend flüchteten sie mit dem darin befindlichen Bargeld. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 089/2910-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.