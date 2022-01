Unbekannte Einbrecher sind am Wochenende im Haarer Gemeindeteil Eglfing in eine Corona-Teststation eingedrungen und haben elektronische Ausrüstung gestohlen. Nach Angaben der Polizei muss sich die Tat zwischen Samstag um 19.30 Uhr und Sonntag um 10.45 Uhr ereignet haben. Wer in der fraglichen Zeit im Bereich Höglweg, Karl-Hackl-Straße und Richard-Reitzner-Allee etwas Verdächtiges bemerkt hat, soll sich mit der Polizei in München (Telefon 089/2910-0) in Verbindung setzen