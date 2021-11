Diese Einbrecher wussten offenbar, wonach sie suchten: Über das Allerheiligenwochenende stiegen sie durch ein Fenster in das Kleine Theater in Haar ein, anschließend stemmten sie die Tür zum Büro auf und brachen einen Tresor aus der Wand. Ihre Beute laut Polizei: mehrere tausend Euro sowie alkoholische Getränke. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sie hofft auf Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich Casinostraße, Leibstraße, Vockestraße und Apfelwiese in Haar etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München unter Telefon 089/2910-0 sowie jede Polizeidienststelle entgegen.