Die Gemeinde Haar hat aus der Not eine Tugend gemacht. Die Einbahnstraßenregelung, die wegen der Großbaustelle in der Katharina-Eberhard-Straße eingerichtet worden ist, bleibt auf Dauer. Zumindest gilt das für den Abschnitt, der zur Gronsdorfer Straße führt. In dem Bereich von der Ludwig-Moser-Straße kommend soll die Fahrspur in beide Richtungen offen bleiben, damit der Verkehr nicht sämtlich Richtung Gronsdorfer Straße abfließt.

Der von den Grünen unterstützte weitergehende Vorschlag, die Katharina-Eberhard-Straße zu einem verkehrsberuhigten Bereich umzugestalten, fand keine Mehrheit. Anke Bender (CSU) warnte sogar, das könnte die Gefahr für Kinder dort erhöhen.

Und Kinder gibt es dort jede Menge. Die Bebauung ist dicht mit hohen Gebäuden, zu denen zuletzt die beiden Häuser mit 36 günstigen Kommunalwohnungen dazugekommen sind. Nun soll auch noch die Straße saniert und umgestaltet werden. Ein durchgehender Gehweg ist auf der Westseite vorgesehen mit Parkbuchten und Pflanzflächen. Ähnlich soll es auf der Ostseite gestaltet werden. Sollte sich dort die Einbahnstraßenregelung nicht bewähren, könnte man das nach Ansicht des Rathauses schnell rückgängig machen. Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) warnte, bei einem verkehrsberuhigten Bereich wäre das anders, weil dafür die Verkehrsfläche massiv umgebaut werden müsste. Horst Blank aus dem Bauamt warnte auch, es werde durchaus viel Verkehr auf der Straße geben. Spielende Kinder sehe er dort eher nicht. Anke Bender unterstrich das. Sie habe aus eigener Erfahrung in der Salmdorfer Straße erlebt, dass ein verkehrsberuhigter Bereich Autofahrer und Radfahrer keineswegs automatisch zu rücksichtsvollen Verkehrsteilnehmern mache. Das sei oft "richtig gefährlich" gewesen. Peter Siemsen (FDP) regte noch an, Pflanzkübel aufzustellen, damit die Fahrbahn verengt und die Autofahrer zu langsamerem Fahren gezwungen würden. Bürgermeister Bukowski kündigte an, eines der Geschwindigkeitsmessgeräte aufstellen zu lassen, die sich in Haar bewährt hätten.