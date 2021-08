"Es ist normal, verschieden zu sein" - dieser Satz von Richard von Weizsäcker passt auch wunderbar als Leitspruch des Kleinen Theaters Haar, das sich der sozialen Kultur und der Inklusion verpflichtet fühlt. Intendant Matthias Riedel-Rüppel rezitiert in einer aktuellen Presseerklärung den Aphorismus des Alt-Bundespräsidenten und teilt dazu mit, dass das Theater mit Beginn der kommenden Spielzeit am 1. September einen "Seelen-Euro" einführen wird. Bedeutet: Mit Erwerb jedes Tickets unterstützt der Gast künftig die Seelen-Art-Kulturprojekte mit einem Euro.

Im Kern geht es bei Seelen-Art darum, Menschen mit psychischer Erkrankung ein kulturelles Leben zu ermöglichen. So betreibt das Sozialpsychiatrische Zentrum in Haar die Seelen-Art-Tagesstätte mit 25 Plätzen für Menschen, die sich über Kunst mit ihrer seelischen Gesundheit auseinandersetzen. Daneben existiert eine Galerie für Outsider-Art in der Münchener Robert-Koch-Straße 7 mit wechselnden Ausstellungen, jährlich wird ein Kunstkalender herausgegeben und alle zwei Jahre wird der "Oberbayerische Kunstförderpreis Seelen-Art" gemeinsam mit dem Bezirk ausgelobt. "Ein breites und sehr wichtiges Spektrum unserer Arbeit, das bezahlt werden will," so Riedel-Rüppel. "Unsere Gäste sind es schon aus den vergangenen Jahren gewohnt, ins Theater zu kommen und Gutes zu tun."

Mit welchen Erwartungen gehen er und sein Team nun in die Spielzeit 2021/2022? Der Theaterchef sieht es kritisch, dass neben dem "Mehr an Vorbereitung und Weniger an zugelassenem Publikum" nun noch ab einer Inzidenz von 35 die Kontrolle von Impfpässen und Genesenennachweisen hinzukommt. "Dieses macht jetzt selbst einen Theaterbesuch, der für Ablenkung und Zerstreuung sorgen soll, zu einem bürokratischen Akt. Je nachdem, ob nun 2G oder 3G gelten wird, kommt auch noch die Kontrolle von Testergebnissen dazu." Es ist weniger der Aufwand den der umtriebige Intendant scheut, er befürchtet vielmehr, dass solche Rahmenbedingungen das Publikum daran hindern könnten, ins Theater zu gehen. Hinzu kommt die Befürchtung, dass die Maskenpflicht generell erhalten bleibt: "Das sorgt nicht gerade für kulturellen Hochgenuss."

Den verspricht erneut das Theaterprogramm im September, da es heuer keine Sommerpause gibt, ist es aber kein klassischer Spielzeitstart wie sonst. Unter anderem kommt die Theatergruppe "Wirtshausmannschaft" nach Haar und präsentiert am 3. September in bairischer Sprache "Der Gott des Gemetzels". Das Fastfoodtheater wird am 17. September mal wieder eine Impro-Show am Haus zeigen. Zudem ist viel geboten im Bereich Comedy/Kabarett: Robert Griess präsentiert am 5. September "Apocalypso, Baby!" und Lars Redlich am 16. September "Ein bisschen Lars muss sein", zudem gastieren Alexander Schelle ("Gehirnwäsche"), Olaf Bossi mit "Endlich Minimalist" und Hosea Ratschiller mit "Ein neuer Mensch" in Haar. Spannend dürfte die humorvoll-erotische Show der Sängerin und Schauspielerin Cornelia Corba ("Die Schwabinger Gisela") am 11. September werden. Der Tölzer Knabenchor wird Ende des Monats in der Jugendstilkirche Maria Sieben Schmerzen auftreten. Beginn dieser und weiterer Veranstaltungen ist normalerweise um 19 Uhr.

"Wir werden in unserer Planung so vorgehen, dass für uns jederzeit auch hybride Veranstaltungen - Liveerlebnis und Streaming - möglich sein werden", verspricht Riedel-Rüppel. In der Reihe Seelen-Art ist am 30. September Ernst Hannawald mit "Das Leben ist kein Film!" zu Gast. Das Theater, die Seelen-Art-Projekte, sowie der Bereich ,Kultur und Freizeit' beim Sozial-Psychiatrischen Zentrum gehören seit 2015 zusammen. Man nutzt Synergien und versucht auch die Finanzierung aller Projekte als gemeinsame Aufgabe zu stemmen, jetzt mit Hilfe des "Seelen-Euro".

Das Theater ist Teil des Klinikverbundes "Kliniken des Bezirks Oberbayern" und wird vom Bezirk und der Gemeinde Haar finanziell unterstützt. Der soziale Auftrag ist hierbei klar gegeben. "Jeder, der unser Haus kennt, weiß wie wichtig uns gelebte Inklusion ist, und alle, die das Theater noch nicht kennen, werden wir davon und von unserem Programmangebot sehr gerne überzeugen", so Riedel-Rüppel.