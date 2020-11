Die SPD ist im Haarer Gemeinderat damit gescheitert, auf der Grünfläche an der Blumenstraße gegenüber dem Gewerbegebiet einen Bolzplatz zu schaffen. Ein entsprechender Antrag wurde von CSU und Grünen abgelehnt, lediglich Peter Siemsen (FDP) schloss sich der SPD an.

Katharina Dworzak warb im Namen ihrer Fraktion vergeblich dafür, einen Bolzplatz, den es an der Stelle schon einmal gegeben hatte, wieder einzurichten. Das könne auch in abgespeckter Version erfolgen. Zumindest aber sollten zwei Tore wieder aufgestellt werden, damit gerade die älteren Kinder und Jugendlichen dort kicken könnten. Der bestehende Bolzplatz, der etwa 100 Meter entfernt liegt, sei zu klein.

Genau dieser Platz ist aber der Grund, warum die Mehrheit nicht bereit war, für einen Bolzplatz Geld in die Hand zu nehmen, um etwa Fangzäune oder Ähnliches zu installieren. CSU-Fraktionschef Dietrich Keymer sagte: "Dieses Geld können wir woanders sinnvoller ausgeben." Man könne am bestehenden Platz die Tore etwas weiter auseinanderstellen, dann sei das Spielfeld größer. Keymers Fraktionskollegin Anke Bender merkte aus eigener Erfahrung mit ihrem Sohn an: "Ich glaube einfach, dass wir keinen weiteren Bolzplatz brauchen." Peter Siemsen argumentierte dagegen, gerade jetzt in der Corona-Pandemie sollte man für jede Möglichkeit dankbar sein, draußen Fußball spielen zu können.

Die SPD forderte ebenfalls vergeblich, dass die Grünfläche im Bebauungsplan als solche gesichert werden sollte, weil die zunehmende Verdichtung im Viertel, wie etwa an der Katharina-Eberhard-Straße, solche Erholungs- und Freizeitflächen immer wertvoller werden lasse. Die Gemeinde habe stets eine Nachverdichtung mit der Ausweisung weiterer Freiflächen begleitet. So seien am Wieselweg im Jagdfeldgebiet, mit der dortigen Postwiese und mit dem Bolzplatz in Ottendichl Erholungsfläche entstanden.