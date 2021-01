Die Gemeindewerke Haar haben vor dem Jahresende 2020 noch drei Elektroladesäulen in Betrieb genommen. Die neuen Ladesäulen stehen in Haar am Jagdfeldring 87, an der Defregger Straße 6 sowie am Ahrntaler Platz Ecke Neithardtstraße. Letztere ist von weitem an ihrer grünen LED-Beleuchtung zu erkennen. Außer dem futuristischen Design bietet sie eine andere Besonderheit: Nutzer können dort - anders als an anderen Ladeplätzen - einfach per EC-Karte zahlen, ohne sich vorher anmelden zu müssen. Weitere Plätze sollen laut Gemeindewerke in der Tiefgarage des Poststadels in der Münchner Straße 3 Anfang 2021 zur Verfügung gestellt werden.