Die Polizei sucht einen Einbrecher aus Haar per EU-Haftbefehl. Der Mann war am 10. Oktober 2018 über ein aufgehebeltes Fenster in eine Wohnung in der Zugspitzstraße in Haar eingedrungen. Dort entwendete er Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Aufgrund der am Tatort gesicherten DNA-Spuren konnte mit Hilfe des Bayerischen Landeskriminalamtes durch einen Abgleich in einer Datenbank ein 22-jähriger Albaner als Täter des Einbruchs in Haar identifiziert werden. Nachdem der 22-Jährige in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt und sein Aufenthaltsort aktuell unbekannt ist, regte das Fachkommissariat 53 den Erlass eines EU-Haftbefehls über die Staatsanwaltschaft München I an.