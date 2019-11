Der von Kindern bunt verzierte Bauzaun an der Grundschule im Jagdfeld wird möglicherweise länger stehen.

Bürgermeisterin Müller verkündet bei einer SPD-Veranstaltung, dass sich die Gemeinde mit Aldi über eine Ansiedlung weitgehend einig ist. Die neue Grundschule am Jagdfeld wird erst später bezogen

Der Discounter Aldi wird aller Voraussicht nach eine Filiale in Eglfing eröffnen. Bei Gesprächen dieser Tage im Rathaus wurde mit Vertretern des Unternehmens über eine Ansiedlung neben dem neuen Seniorenzentrum Maria-Stadler-Haus im Jugendstilpark weitgehende Übereinstimmung erzielt. Der Laden soll einen neu zu errichtenden Gebäudekomplex beziehen, der als Geschäftszentrum mit Praxen, Büros und auch Wohnungen geplant ist. Das berichtete Bürgermeisterin Gabriele Müller auf einer SPD-Veranstaltung im Kleinen Theater. Wie Müller noch bekannt gab, wird der Neubau der Grundschule im Jagdfeld nicht zum Schuljahresbeginn 2020/21 bezogen. Man habe da Druck rausgenommen, sagte die Bürgermeisterin. Die angepeilte Schulsprengeländerung sei verschoben.

Diskutiert wurde bei der Veranstaltung, die die Bürger nördlich der Bahn ansprechen sollte, vor allem über den Verkehr. Die Ortsteile Eglfing, Salmdorf, Ottendichl und Gronsdorf erleben einen rapiden Wandel. Und mindestens ebenso große Veränderungen sind für die Zukunft zu erwarten. Wobei über vieles diskutiert wird, aber noch nichts entschieden oder in greifbarer Umsetzung ist. Egal, ob es um den Schulcampus in Gronsdorf geht, neue Wohnbebauung, um eine Straßenanbindung Eglfings an Gronsdorf und vielleicht gar weiter über den Rappenweg bis Trudering. Auch die Verlegung der B 471 ist im Gespräch. Wieder mal, wird mancher sagen. Denn das Thema stand vor 15 Jahren schon auf der Tagesordnung.

Ungefähr 150 Besucher waren nach Auskunft der SPD zu der Veranstaltung ins Kleine Theater gekommen. Einen aktuellen Anlass bot die vom Münchner Stadtrat beschlossene Sperrung der Truderinger Bahnstraße, die zur Folge hätte, dass der Lkw-Verkehr von und zum Kieswerk in Salmdorf auf Haarer Gebiet massiv zunehmen würde. Aber auch da ist noch nicht ausgemacht, ob es soweit kommt. Derzeit prüft das Kreisverwaltungsreferat der Landeshauptstadt, ob das rechtlich überhaupt durchzusetzen ist. Bürgermeisterin Müller sagte im Anschluss an die Veranstaltung, sie bezweifle, dass das schnell kommen werde. Gleiches erwarten viele von dem Lkw-Verbot, das jüngst Landrat Christoph Göbel (CSU) für die B 471 in Aussicht gestellt hat.

Die Angst vor einer deutlichen Zunahme des Verkehrs in den Orten hat zuletzt neue Nahrung erhalten, weil die Landeshauptstadt auf massiven Wohnungsbau im Raum Gronsdorf setzt. Bürgermeisterin Müller sprach eine Zahl an, die jüngst auf der Truderinger Bürgerversammlung publik wurde. Demnach sieht die Stadt im Bereich Rappenweg die Möglichkeit, bis zu 3000 Wohneinheiten zu errichten. Wohnbauunternehmen haben sich dort bereits weitgehend die Gewerbeflächen gesichert. Kommendes Jahr soll ein Bebauungsplanverfahren anlaufen. Schon länger bekannt ist, dass die Stadt München gegenüber von Gronsdorf-Kolonie 800 Wohneinheiten schaffen möchte. Dort besitzt die Stadt auf Haarer Flur ein elf Hektar großes Areal, auf dem direkt am Bahnhof auch der Haarer Schulcampus entstehen soll.

Doch wie diese großen Wohngebiete und die Schulen verkehrlich erschlossen werden sollen, steht in den Sternen. Müller sagte im Kleinen Theater, der "Türöffner" für diese Entwicklung sei der Schulcampus gewesen. Und sie ergänzte mit Blick auf die CSU: "Ich kann nicht sagen, man soll das Wachstum beschränken und zugleich einen Schulcampus fordern." Andererseits liege auf der Hand, dass man in Gronsdorf mit dem Bahnhof nicht ein Maisfeld erschließen könne. Die Themen seien komplex. Die Bürger im Haarer Norden trieben diese Themen um, sagte Bürgermeisterin Müller.