3. Juli 2019, 21:37 Uhr Haar Dinieren bei Kerzenschein

Die Haarer kommen an diesem Donnerstag wieder zu einem "White Dinner" zusammen. Diesmal findet das stimmungsvolle, elegante Tafeln am Jagdfeldsee statt. Eine eigene Bühne wurde dafür aufgebaut. Los geht es am um 19 Uhr. Das heißt also: weiße Kleidung aus dem Schrank holen, weißes Geschirr und Gläser einpacken; Plastik ist nicht erwünscht. Essen und Getränke bringt jeder mit. Diniert wird bis 22 Uhr bei Kerzenschein.