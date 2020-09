Die CSU in Haar hat sich mit einem Fragebogen an die Schulen am Ort gewandt, um herauszufinden, wie es um die Digitalisierung bestellt ist. Schließlich soll in Gesprächen mit den Schulleitern geklärt werden, wie eine Unterstützung aussehen kann, teilt die CSU mit. Sie möchte wissen, wie gut die Hygienekonzepte mögliche Corona-Fälle voneinander trennt. Sie fragt, in welchem Umfang bei einer Schulschließung digitaler Unterricht vorgesehen ist. Eine Frage zielt auf die Voraussetzungen für solche virtuelle Stunden ab. Ein großes Anliegen sei, "dass es möglichst selten zu Schulschließungen kommen muss". Sollten diese notwendig werden, solle "der Unterricht in vollem Umfang und mit Wissensstandsabfragen in digitaler Form" erfolgen.