Die Danone GmbH mit Sitz in Haar ist vom Bundeslandwirtschaftsministerium für ihren Einsatz gegen Lebensmittelverschwendung ausgezeichnet worden. Wie der Bundestagsabgeordnete Florian Hahn (CSU) mitteilt, erhielt der Lebensmittelkonzern den Bundespreis "Zu gut für die Tonne!" in der Kategorie Digitalisierung. Danone bietet seinen Handelspartnern Produkte mit einem kürzeren Mindesthaltbarkeitsdatum zu vergünstigten Konditionen an. Der neue Online-Shop ist der erste sogenannte Clearance-Sale-Shop des Unternehmens im deutschen Markt. Zugänglich ist er für alle Groß- und Einzelhändler, die nach einer Registrierung automatisch über verfügbare Angebote informiert werden. Der Online-Shop ist eine Maßnahme des Unternehmens, um das ausgerufene Ziel zu erreichen, die Lebensmittelverluste bis 2025 um 50 Prozent gegenüber 2016 zu reduzieren. Der Preis wurde 2021 zum sechsten Mal vergeben. Ausgezeichnet werden Projekte und Aktivitäten in den Kategorien Landwirtschaft und Produktion, Handel, Gastronomie, Gesellschaft und Bildung sowie Digitalisierung. Der Wettbewerb ist offen für alle: Unternehmen, gastronomische und landwirtschaftliche Betriebe, Start-ups, wissenschaftliche Einrichtungen, Privatpersonen, Nichtregierungsorganisationen, Vereine, Kommunen, Landkreise oder Initiativen.