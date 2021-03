Der Neubau der Grundschule am Jagdfeldring in Haar ist fast fertiggestellt.

Von Bernhard Lohr, Haar

"Meine Grundschule - es hat sich viel getan." So kommentiert ein früherer Schüler der Grundschule im Jagdfeld in Haar auf der Facebook-Seite der Gemeinde den Fortschritt am Erweiterungsbau. Der ist tatsächlich weitgehend fertiggestellt. Wobei natürlich das alte aus den Siebzigerjahren stammende Schulgebäude daneben auch noch steht. Und mancher findet, dass dieses ebenfalls sehr gut eine Sanierung vertragen würde. Doch nun steht erst einmal die Eröffnung des etwa 38 Millionen Euro teuren Neubaus an. Laut Rathaus ist mittlerweile der 1. Juli angepeilt. Dann soll auch die neue Dreifachturnhalle, die ebenfalls errichtet wurde, zur Verfügung stehen. Der Bedarf dafür ist da.

Als letztens Oliver Eberle, der Leiter des Sportparks und Verwalter auch der anderen Sporthallen in der Gemeinde, über das vergangene Jahr berichtete, zeigte sich, dass in Haar die Verunsicherung groß ist, was den Bedarf an Sportstätten angeht. Peter Schießl (SPD) fragte nach, ob die neue Sporthalle überhaupt in dieser Dimension benötigt werde. Am Ende werde man Münchner Freizeitsportlern und Vereinen noch Hallenzeiten anbieten müssen. Doch Eberle stellte das sofort richtig. Die Vorfreude auf die neue Halle im Jagdfeld sei bei den Vereinen in Haar groß, sagte Eberle. Die Halle werde benötigt. Und er beteuert auf Nachfrage: "Die Vereine brennen darauf." Ende März werde die Gemeinde wieder die Hallenzeiten ausschreiben. Dann könnten sich die Vereine bewerben. Außer der Dreifachhalle im Sportpark, stehen dann eine Einfachhalle an der Konradschule und eben neu zwei Dreifachhallen im Jagdfeld zur Verfügung.

Dass solch eine Klarstellung zu den Hallenkapazitäten im Gemeinderat notwendig wurde, hatte damit zu tun, dass Eberle die Belegung der bestehenden Hallen mit knapp 70 Prozent angegeben hatte, wobei die Ferienzeiten mit drin sind. Wenn Schule ist, sind die Hallen belegt. Und zumindest indirekt spielte bei der Frage auch rein, dass ein Fachbüro zu hohe Schülerzahlen prognostizierte und die Schule zwischendurch als überdimensioniert erachtet wurde. Mittlerweile heißt es, der Erweiterungsbau werde mittelfristig benötigt.

Ursprünglich mit großem Ehrgeiz war sogar für Anfang des Schuljahrs 2020/2021 der Bezug des Lernhauses mit Mensa und Halle im Jagdfeld angepeilt. Dann war von Ostern die Rede. Nun soll wenigstens kurz vor Ende des Schuljahrs Leben einziehen.