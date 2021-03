Alois Rath brennt für seine CSU. Für ihn ist die Partei nicht nur politische Heimat. Er arbeitet tagsüber im Büro des Bundeswahlkreises der CSU als Geschäftsführer. Abends sitzt er die CSU im Haarer Gemeinderat. Mit Recht heftet er sich ans Revers, mit seiner Leidenschaft die Schwarzen in Haar groß gemacht zu haben. Die geben mit dem von ihm für die CSU angeworbenen Bürgermeister Andreas Bukowski neuerdings den Ton an. Und doch müssen sie sich manchmal von der SPD etwas sagen lassen. Für die Liebe zur CSU gibt es im Haarer Rathaus auch heute Grenzen.

Das erlebte Rath am Dienstagabend, als er mit einer Corona-Schutzmaske mit aufgedrucktem Parteilogo vor der Nase im Gemeinderat saß. Ihm gegenüber hatte Peter Paul Ganzer seinen Platz, der alte SPD-Recke, der irgendwann nicht mehr willens war, das CSU-Emblem vor Augen zu haben. In demokratischen Gremien seien Parteiembleme fehl am Platz, sagte Gantzer. Dietrich Keymer verteidigte den Parteifreund, dessen Maske doch nur einen Löwen zeige. Wobei nicht nur Gantzer diesen zweifelsfrei als CSU-Löwen identifizierte. Nach Artikel 56 der Bayerischen Gemeindeordnung hat die Arbeit im Gemeinderat "von sachlichen Gesichtspunkten geleitet sein". Die Angelegenheit versandete aber. Die öffentliche Sitzung war kurz vor dem Ende. Die Maske blieb vorerst, wo sie war. Der Schutz vor Corona ging vor.