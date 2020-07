Von Bernhard Lohr, Haar

Die Eröffnung des Erweiterungsbaus der Jagdfeld-Grundschule wird Rektorin Juliane Dworzak nur noch als Ehrengast erleben. Die langjährige Lehrerin an der Schule, deren Leitung sie 2010 übernahm, ist am Dienstagabend vom Gemeinderat in den Ruhestand verabschiedet worden. Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) würdigte Dworzak als passionierte Pädagogin, die in ihrer Führungsposition Teamgeist gelebt habe. Ihr Kollegium habe es zu schätzen gewusst, dass die Chefin beim Schulfest mit angepackt habe, wenn es ans Aufräumen gegangen sei. Dworzak strich heraus, dass die Gemeinde die Schule stets stark unterstützt habe.

An der in der Großsiedlung im Jagdfeld gelegenen Schule haben Pädagogen mit Leidenschaft ein besonderes Tätigkeitsfeld. Integration und individuelle Förderung von Schülern spielen eine große Rolle. Und solche Tugenden wurden von Dworzak gelebt. Ein Praktikum im Lehramtsstudium brachte sie schon an die Bildungseinrichtung. Später zögerte sie, dort zu arbeiten, weil sie als Haarerin fürchtete, gar nicht mehr abschalten zu können, wenn sie als Lehrerin Eltern und Schülern im Alltag begegnet. Doch Dworzak, die übrigens studierte Hauptschullehrerin ist, wie mancher im Gemeinderat erst beim Abschied erfuhr, tauchte voll ein in den Jagdfeld-Kosmos. Bukowski sagte: "Danke für die wertvolle Bildungsarbeit."

Als Frau des langjährigen Bürgermeisters Helmut Dworzak (SPD) hatte die Rektorin einen direkten Draht ins Rathaus. Allerdings bedurfte es dessen gar nicht, wie Juliane Dworzak sagte, die als beispielhaft hervorhob, dass Klassenzimmer mit Akustik-Einbauten ausgestattet worden seien, die den Unterricht deutlich erleichtert hätten. Auch bekämen Kinder mit Lerndefiziten ohne Probleme Nachhilfelehrer gestellt. Was Dworzak nicht erwähnte: den mehr als 30 Millionen Euro teuren Erweiterungsbau. Sie bat, ihre Nachfolgerin als Rektorin, Carolin Friedl aus Sauerlach, ebenso zu unterstützen, wie sie es stets erfahren habe.