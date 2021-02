"Corona und kein Ende. Wie geht's euch im Lockdown?" Die Haarer CSU möchte mit den Bürgern am Ort ins Gespräch kommen. Bei einer Online-Veranstaltung am Sonntag, 7. Februar, 17 Uhr, soll es laut Ankündigung um Erfahrungsberichte gehen, aber auch darum, wieder ins Gespräch zu kommen und Mut zu machen. Die Corona-Einschränkungen zehrten an den Nerven. Ein Gefühl breite sich aus, nicht gehört zu werden. Vielfältige Bedürfnisse wirkten wie ausgeblendet. Die Psychiaterin Nina Seebach wird einen Impulsvortrag geben. Der CSU-Ortsvorsitzende und Bürgermeister Andreas Bukowski moderiert den Abend. Anmeldung ist per E-Mail an mail@team-fuer-haar.de möglich.