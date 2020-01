In strahlendem Gelb und sattem Orange stehen einige Container auf einem Eckgrundstück in der Rechnerstraße. Am Montag, 7. Januar, ziehen in diese neue Kindertagesstätte die ersten Kinder ein. Träger der Einrichtung ist die Arbeiterwohlfahrt München-Land. Für fünf Jahre werden bis zu 50 Kinder in den Containern betreut, damit ist der Bedarf für die Gemeinde Haar erst einmal gedeckt. Das Provisorium merkt man laut Rathaus den Räumen nicht an: Sie würden dem Bedarf der Kleinen voll gerecht, heißt es. Im Frühjahr soll noch das Grundstück für die Kinder hergerichtet werden.