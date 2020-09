Der neue Haarer Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) ist im Mai mit einem Neun-Punkte-Plan für die ersten hundert Tage seiner Amtszeit angetreten. Unter anderem die Digitalisierung der Gemeinderatssitzungen, Bürgersprechstunden und die Suche eines neuen Standorts für einen Schulcampus standen auf seiner Agenda. Was davon konnte er umsetzen? Wo hakt es? Welche Schwerpunkte setzt er in den Bereichen Bildung, Kultur und Soziales? Diese und weitere Fragen beantwortet Bukowski am Donnerstag, 8. Oktober, von 19 bis 20.30 Uhr im Bürgersaal Haar bei einer Veranstaltung der Volkshochschule. Aus Platzgründen ist eine Anmeldung nötig (Telefon: 089/460 02-800 oder www.vhs-haar.de).