Haars Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) hat sich vorsorglich in häuslicher Quarantäne begeben. Nachdem Sie vergangenen Donnerstag näheren Kontakt mit einem an Covid-19-Erkrankten gehabt hatte, ließ sie sich am Dienstag auf das Coronavirus testen. Das Ergebnis war laut Rathaus negativ. Dennoch habe der Arzt der Bürgermeisterin zur Vorsicht geraten und die häusliche Isolation für 14 Tage ab Erstkontakt empfohlen. "Es geht mir gut", sagt Müller, die in außergewöhnlichen Zeiten ihre Aufgaben nun von Zuhause aus bewältigen muss. "Auch wenn ich jetzt nicht vor Ort im Rathaus sein kann, ich arbeite im Home Office voll weiter", sagt sie. Auch die Entscheidung der Stichwahl wird Müller in ihren eigenen vier Wänden erleben. Ihr Konkurrent ist Andreas Bukowski von der CSU.