Die Gemeindebücherei Haar öffnet am Dienstag, 19. Mai, wieder ihre Türen. Schon während der Ausgangsbeschränkungen konnte sich die Kundschaft mit Lesestoff versorgen, Neben der "Onleihe" wurde ein Lieferservice eingerichtet, der die Medien direkt nach Hause brachte. Dieser bleibt für Menschen, die zur Risikogruppe gehören, weiterhin bestehen. Dazu geht es jetzt auch in der Bibliothek in der Leibstraße wieder los - unter den üblichen Hygiene- und Abstandsregeln; es gibt Eingangsbeschränkungen und verkürzte Öffnungszeiten. Offen ist immer dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 12 Uhr sowie von Dienstag bis Freitag von 15 bis 17 Uhr. Die Samstagsöffnung entfällt vorläufig. Kunden können vorab online Bücher reservieren, das Paket kann dann einfach in der Bücherei abgeholt werden.