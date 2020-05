Die Buchhandlung Lesezeichen in Haar schließt Ende Juli. Geschäftsführer Rudolf Forster sieht keine Möglichkeit, nach der anstehenden Sanierung der Geschäftsräume und der damit verbundenen Mieterhöhung den Laden noch zu betrieben. Es fehle zudem an passenden, freien Ladenflächen am Ort, um die wohl Monate währende Renovierungsphase zu überbrücken. "Schön ist das nicht", sagt Forster. "Man reißt sich das aus dem Herzen." Nun gehe es an die Abwicklung des Ladens. Wie es weitergehen soll, weiß Forster nicht, der mit 55 Jahren grundsätzlich interessiert ist, in seinem Metier weiterzumachen. Aber auch die eingeschaltete Gemeinde habe keine passende Ladenfläche anbieten können. Das Geschäftshaus an der Leibstraße Ecke Bahnhofsplatz hat ein Immobilienunternehmen aus Pöcking im Landkreis Starnberg gekauft und saniert es abschnittsweise.