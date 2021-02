Der "Buchladen Vaterstetten" eröffnet voraussichtlich noch in diesem Jahr eine Filiale in der Leibstraße in Haar. Er wird Geschäftsräume beziehen, die die Gemeinde gerade in einem Neubau neben dem Schreibwarenladen Willerer schafft. Die Betreiberin des Buchladens, Manuela Harm, ist selbst Haarerin. Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) zeigte sich im Gemeinderat sehr erfreut über die Lösung, zumal der Laden mit seiner Philosophie sehr gut nach Haar passe. So würden etwa Bücher mit dem Fahrrad ausgeliefert. In Vaterstetten ist ein Elektrofahrzeug im Einsatz. Die Buchhandlung in Vaterstetten ist eine Institution, die seit 30 Jahren existiert. Sie hält sich eine ökologische Betriebsführung zugute, nutzt bewusst die Möglichkeiten des Online-Vertriebs und richtet Lesungen aus. Seit die Buchhandlung "Lesezeichen" an der Leibstraße im Juli 2020 geschlossen hat, gibt es in Haar keinen Buchladen mehr.