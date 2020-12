Glimpflich ist ein Zwischenfall am Donnerstagvormittag im Isar-Amper-Klinikum in Haar ausgegangen: Nachdem in einem Schaltraum im Keller ein Starkstromkabel in Brand geraten war, wurde Alarm ausgelöst. Die herbeigeeilten Einsatzkräfte brachten das Feuer mit Handfeuerlöschern rasch unter Kontrolle. Neben der Werksfeuerwehr des Klinikums rückten Technisches Hilfswerk, Polizei sowie die Freiwilligen Feuerwehren von Haar, Feldkirchen und Weißenfeld mit insgesamt 70 Einsatzkräfte an. Lediglich die Notaufnahme musste kurzzeitig evakuiert werden, nach weniger als zwei Stunden lief der Betrieb wieder an. "Es bestand zu keiner Zeit Gefahr für Patienten oder Mitarbeiter", sagte eine Feuerwehrsprecherin. Feuerpolizeiliche Untersuchungen wurden nicht eingeleitet.