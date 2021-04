Werner Riedel ist nicht nur ein versierter Jazz-Posaunist, sondern auch Organisator einer Konzertreihe im Gut Keferloh. Am Mittwoch, 14. April, wird Riedel als einer der "Legends of Jazz" die Sängerin Julia Schröter beim "Feierabend im Netz" im Kleinen Theater Haar begleiten, das Konzert wird von 19 Uhr an live gestreamt. Schröter, die Gesang und Jazz studiert hat, pflegt eine besondere Neigung zu Bossa Nova und Samba, beherrscht mit ihrer variablen Stimme aber auch jazzige Swingnummern à la Ella Fitzgerald. Begleitet wird sie neben Riedel von Manfred Hartlieb, Kontrabass, sowie Eduard Israelov, Piano und Thomas Elwenspoek, Schlagzeug. Das Programm reicht von Stücken aus dem Great American Songbook über Latin bis Bossa Nova und Balladen. Der kostenlose Zugang zum Konzert führt über https://kleinestheaterhaar.de/events).