Einen guten Riecher hat ein 33- Jähriger am Mittwochabend in Haar bewiesen. Weil ein anderer Wagen sehr nahe hinter seinem eigenen geparkt war, fotografierte er diesen sicherheitshalber. Später stellte er tatsächlich einen Schaden am Heck seines Autos fest - und das andere Auto war weg. Die Haarer Polizei konnte dieses jedoch rasch ermitteln. Es wies einen Schaden an der Front auf, der 52 Jahre alte Halter war leicht alkoholisiert und musste den Führerschein abgeben.