Bei einem Auffahrunfall in der Wasserburger Landstraße in Haar hat sich ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der 54-Jährige war am Sonntag gegen 17.45 in Richtung München unterwegs, als er zu spät bemerkte, dass eine Autofahrerin vor ihm abbremsen musste. Der Mann aus dem Landkreis Erding fuhr auf den Pkw auf und stürzte nach links auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er vom Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus gebracht wurde.